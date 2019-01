Martin Caceres torna alla Juventus. É lui l’uomo scelto dai bianconeri per rinforzare il reparto arretrato che, a breve, potrebbe perdere Mehdi Benatia, ormai in uscita. Dopo varie trattative, Paratici ha chiuso per il difensore della Lazio con un passato in maglia bianconera.

Una soluzione low-cost per la squadra di Allegri: ai biancocelesti, infatti, andranno poco meno di 800 mila uero. Ora c’è il via libera per la cessione di Benatia che piace negli Emirati all’Al-Ittihad e all’Al-Duhail oltre che in Francia al Monaco.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

INTER, ECCO CHI É IL NUOVO AZIONISTA DI MINORANZA