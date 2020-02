L’avventura di Paolo Tramezzani sulla panchina del Livorno è già finita. Il tecnico è stato esonerato dopo la sconfitta per 3-0 in casa contro l’Ascoli, con il patron Spinelli (sotto “attacco” da parte dei tifosi e persino del sindaco) che ha deciso di richiamare in panchina Roberto Breda, esonerato appena due mesi fa.

A Breda dunque il compito sempre più disperato di salvare la formazione toscana, che è sempre più ultima in classifica (13 punti e a -6 dal penultimo posto) e che non vince da 11 partite, collezionando nel frattempo solo 3 pareggi e 8 sconfitte.

LEGGI ANCHE