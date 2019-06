Dopo aver guadagnato una salvezza importantissima, il Livorno pensa a pianificare il futuro. La società toscana sembra essere una delle società più attive in questo momento sul mercato e anche se la sessione estiva non è iniziata ufficialmente, circolano già tanti nomi attorno alla squadra di patron Spinelli. E molti di essi sono ex calciatori rosanero.

Secondo l’edizione odierna de “La Nazione”, il Livorno starebbe pensando a Michel Morganella , laterale destro ex rosanero che ha trascorso 9 anni nel capoluogo siciliano, retrocesso questa stagione col Padova. Il giocatore (messo fuori rosa e multato dal club veneto nel finale di stagione) accetterebbe volentieri la destinazione amaranto, provando a ritagliarsi uno spazio da protagonista viste le esperienze poco fortunate dopo l’addio al Palermo.

Un altro giocatore finito nelle mira del patron Spinelli è Gabriele Rolando, laterale sinistro arrivato in prestito al Palermo dalla Sampdoria nel 2018. L’ottima corsa, la grande duttilità e la buona fisicità fanno si che Rolando possa essere il vero e proprio jolly di centrocampo. Infine per l’attacco del Livorno (in attesa di capire le intenzioni di Alessandro Diamanti) il sogno sarebbe Jerry Mbakogu ma sul giocatore è presente la concorrenza anche del Monza, che nella prossima stagione tenterà nuovamente l’assalto alla promozione in serie B.

