Lupo: “Palermo, la piazza esige ma Dionisi risolverà la situazione”

“Il Palermo non riesce ancora ad esprimere il gioco per la qualità dei calciatori che ha. Ma Dionisi saprà trovare la quadratura del cerchio”. Queste le parole dell’ex ds rosanero Fabio Lupo, intervistato da Tuttomercatoweb sul club e sul suo momento difficile in campionato.

“La piazza esige, mugugna, ma Dionisi riuscirà a risolvere la situazione. La Samp invece paga una situazione generale ed è evidente che ci siano differenze tra le aspettative in ossequio al nome del club e il valore dell’organico. La Sampdoria è una buona squadra che può pensare ai playoff”

Infine Brunori, che è “sicuramente un caso. È un giocatore che ha fatto molto bene ed è il simbolo della rinascita del Palermo. Ha vissuto un’estate travagliata. Il Brunori che conosciamo sicuramente manca a questo Palermo”