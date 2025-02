Magnani: “Due gol in pochi minuti sono difficili da spiegare, in dieci è un po’ finito tutto”

“Due gol subiti in pochi minuti sono difficili da spiegare. Abbiamo pagato le nostre disattenzioni e questo fa male“. E’ Magnani a esprimere la sua delusione in conferenza dopo il pari contro il Mantova. Il difensore del Palermo afferma di non aver “percepito una mancanza di serenità”.

“Abbiamo provato a giocare fin da subito ma abbiamo commesso un paio di errori – spiega -. Ho visto una squadra che ha provato a creare, molto di più rispetto a La Spezia. Gara sicuramente diversa. Nel secondo tempo abbiamo avuto un po’ paura, cominciando a calciare lungo. Quando siamo rimasti in dieci è un po’ finito tutto“.

“Non ho rivisto i gol subiti, dal campo si percepiscono cose diverse. Nel primo gol eravamo accoppiati, io sono uscito sul trequartista, non me la sento di parlare di errori specifici. Nel gol su calcio d’angolo non ricordo nemmeno le marcature. Ho preso una botta, una contusione sull’alto femorale nel primo tempo. Sono stato fasciato, alla fine ho deciso di andare avanti. Va tutto abbastanza bene”.





Infine, l’opinione sulla difesa a tre o a quattro. “Non è il mio ruolo parlarne. Rispetto la mia posizione di giocatore, questa squadra può giocare con entrambi i sistemi di gioco. In poco tempo ho vista massima disponibilità nel cercare la soluzione migliore. Per le assenze vedremo che soluzioni andranno adottate”, conclude

