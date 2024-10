Mancini flop in Arabia Saudita, il capo federazione: “Situazione inaccettabile”

Roberto Mancini in seria difficoltà alla guida della Nazionale dell’Arabia Saudita: l’ex ct dell’Italia ha concluso le due partite di ottobre, entrambe casalinghe, con una sconfitta contro il Giappone e un pareggio contro il Bahrain. Nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali ha collezionato appena 5 punti in 4 partite-

“Dobbiamo scusarci con i nostri tifosi che ci supportano – afferma il capo federazione Yasser Al Misehal -. È una situazione inaccettabile, abbiamo fatto due punti nelle ultime tre partite casalinghe. Avremo incontri alla luce dei quali determineremo il futuro di Al-Akhdar e non avremo fretta di prendere una decisione”.

Mancini ha invece dichiarato al quotidiano Al-Eqtisadiah: “Esonero? In questo momento non lo so. È un ordine, non spetta a me decidere se continuare ad allenare la Nazionale saudita”.