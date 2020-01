4′ p.t. – CLAMOROSO SCHISCIANO. Il numero 8 tira da centrocampo su punizione e prova a beffare Pelagotti. La palla si stampa sul palo. Un po’ come Ilicic in Torino – Atalanta.

2′ p.t. – Subito buona azione dei rosa con Felici sulla destra. Pietrangeli anticipa Sforzini e la palla finisce in calcio d’angolo.

ORE 14.32 – INIZIA LA PARTITA. Il Palermo attacca dalla destra verso sinistra.

ORE 14.30 – Le squadre entrano in campo. Palermo in maglia rosa e pantaloncini neri; Marina di Ragusa in blu, bianco e rosso.

ORE 14.15 – Le squadre tornano negli spogliatoi. Tra poco l’ingresso in campo.

ORE 13.55 – Anche il Palermo è in campo.

ORE 13.51 – Il Marina di Ragusa è in campo per il riscaldamento.

Palermo a caccia della prima vittoria esterna del 2020 per tenere a distanza il Savoia. I rosanero tornano a viaggiare in Sicilia e sfidano il Marina di Ragusa allo stadio “Aldo Campo” di Ragusa.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 14.30):

MARINA DI RAGUSA (3-5-2): 1 Pellegrino; 2 Pietrangeli, 5 Puglisi, 6 Giuliano; 9 Di Bari, 8 Schisciano, 7 Mauro, 4 Calivà, 3 Sidibe; 11 Diop, 10 Mistretta.

A disposizione: 12 Noto, 13 Cervillera, 14 Mancuso, 15 Carnemolla, 16 Verachi, 17 Baldeh, 18 Puzzo, 19 Retucci, 20 Suma.

Allenatore: Salvatore Utro.

PALERMO (3-4-3): 1 Pelagotti; 54 Peretti, 19 Lancini, 24 Crivello; 33 Langella, 73 Kraja, 26 Mauri, 6 Martinelli; 75 Felici, 32 Sforzini, 25 Floriano.

A disposizione: 22 Fallani, 3 Bechini, 5 Ambro, 8 Martin, 10 Rizzo Pinna, 14 Ficarrotta, 15 Marong, 17 Ferrante, 30 Silipo

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ARBITRO: Andrea Calzavara (Varese)

ASSISTENTI: Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto) e Gilberto Laghezza (Mestre).

