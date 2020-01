“Assenza che non pesa”. Questo il dato curioso analizzato dal Giornale di Sicilia in vista di Marina di Ragusa – Palermo, con i rosanero che dovranno nuovamente fare a meno del bomber rosanero, Giovanni Ricciardo ma la cui assenza finora è stata compensata dalla capacità del collettivo di andare a segno.

Come sottolineato da Benedetto Giardina, la media gol del Palermo è praticamente identica nei due casi: con Ricciardo un gol ogni 52,8 minuti; senza Ricciardo uno ogni 53,5 minuti. Lui non segna su azione dal 3 novembre, mentre tra gli attaccanti solo Silipo e Felici sono andati a segno nelle ultime partite.

Il dato però cambia guardando alle trasferte (dove il Palermo ha segnato meno, ma spesso è stato più cinico): con Ricciardo in campo, otto gol totali in 621 minuti in trasferta; senza Ricciardo solo due reti in 189 minuti.

LEGGI ANCHE

—-> BUON COMPLEANNO DELIO! L’INTERVISTA A ROSSI

IL PALERMO RIFA’ LA STORIA: LO SBARCO DEI “MILLE” E’ A RAGUSA

INCUBO SIRIGU: UN ALTRO 0-7. E ILICIC…

MARINA DI RAGUSA-PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI