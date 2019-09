Notte prima dell’esame… in giro per Palermo. Il Marina di Ragusa è arrivato in città nella serata di ieri in vista della partita del Barbera e la squadra al completo ne ha subito approfittato per un breve tour per le vie del centro.

Una foto di gruppo a Piazza Vittorio Veneto davanti al Monumento ai caduti, poi tutti a cena prima della sfida più importante della stagione per la formazione ragusana, neopromossa in Serie D e subito pronta a sfidare la squadra più importante di questo campionato.

Un giorno storico per la formazione fondata nel 2003 e che in poco più di 15 anni (partendo dalla terza categoria) é ora arrivata nella categoria più alta del calcio dilettantistico. Nel marzo 2018 si festeggiava la prima storica promozione in Eccellenza: oggi il Marina di Ragusa giocherà contro il Palermo.

Una sfida dal sapore speciale soprattutto per la colonia palermitana della squadra, guidata dal tecnico (il 39enne Sasà Utro) e composta da 5 giocatori, tra cui 4 ex rosanero (Giuliano, Bonfiglio, Mauceri e Calivà) e il difensore Mancuso. Per loro calcare il campo del Barbera sarà un’emozione ancora più grande.

