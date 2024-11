Marino: “Il Catania può fare una grande cavalcata. Faggiano e Toscano il top”

Pasquale Marino, ex allenatore del Catania, è stato intervistato durante la trasmissione Corner su Telecolor e ha parlato del cammino degli etnei, sottolineando come possano fare una grande stagione grazie anche al lavoro di Faggiano e Toscano.

“C’è la possibilità per il Catania nel girone di ritorno di fare una grande cavalcata – afferma – . Tra le più attrezzate credo ci siano lo stesso Catania e il Trapani, che hanno costruito squadre forti. Cito l’Avellino, la sorpresa Cerignola per modo di dire sorpresa perché da anni fa campionati competitivi, il Benevento ben allenato dal siciliano Auteri. È un girone veramente difficile, equilibrato, dove vincere è complicato”.

“Faggiano e Toscano? La scelta della società credo sia stata ponderata, importante, hanno preso il top – continua Marino – . Faggiano non lo scopriamo noi, ha fatto la A, ovunque i risultati li ha ottenuti, ha portato il Trapani quasi in A dalla C. Toscano è stato mio compagno di squadra nel 1992-93 in C1 a Potenza ed è veramente un ragazzo in gamba, preparato, serio, un professionista. Il Catania è andato su due certezze importanti che rappresentano un valore aggiunto”.





