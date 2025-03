Martorelli: “Palermo? È stato commesso un errore di gestione non di poco conto”

“Quando una società decide di esonerare l’allenatore deve avere la certezza di avere la disponibilità del successore“. Questa l’opinione di Giocondo Martorelli a Tuttomercatoweb sul mancato esonero di Dionisi e la conferma sulla panchina del Palermo.

L’operatore di mercato, però, ha qualche dubbio. “Immagino come possa continuare a lavorare Dionisi in un ambiente dove non ha più fiducia. È stato commesso un errore di gestione non di poco conto”.

Poi, le parole su Italia-Germania. “È una partita di grande fascino, storica. Due Nazionali giovani, sarà una partita all’insegna del bel calcio. Due squadre competitive. Si preannuncia una gara spettacolare”.