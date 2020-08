Salvo clamorosi colpi di scena, il futuro di Mattia Felici è più vicino alla maglia del Lecce che a quella rosanero. Il club salentino (proprietario del cartellino) dopo aver chiuso la stagione con la retrocessione in Serie B sembra ormai convinto di trattenere il giovane attaccante e puntare su di lui per il futuro, chiudendo la porta ad un’altra stagione con il Palermo.

La dirigenza del club di Viale del Fante ha cercato a lungo di riportare Felici in Sicilia assicurandosi il diritto di riscatto oppure concedendo l’opzione di riacquisto ai salentini, ma alla fine dal Lecce sarebbe arrivato un rifiuto. Dopo aver recuperato dall’infortunio al piede rimediato nelle scorse settimane, Liverani dovrebbe puntare su di lui per la prossima stagione in Serie B.

