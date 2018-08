Rispoli e il Palermo al passo d’addio. L’esterno destro è pronto a salutare la Sicilia e partire alla volta dell’Emilia, diventando a breve un nuovo giocatore del Parma, con Zamparini vicino al dare il via libera all’operazione.

Nonostante le frizioni per il caso giudiziario legato al caso Calaiò, i contatti tra le parti proseguono (mentre restano in secondo piano gli interessi di Bologna e Udinese): il patron, come riporta la Gazzetta dello Sport, è pronto a dare l’ok e la destinazione è stata proposta dallo stesso agente Tullio Tinti, che segue anche Clemenza prossimo rinforzo dei rosa.

Quello di Rispoli (preferito dal Parma a Rosi e Faraoni) sarebbe un ritorno dopo la stagione 2014-15 (14 presenze prima del fallimento che ha fatto precipitare gli emiliani di D): si tratta sulla base di un milione di euro, visto che la scadenza del contratto con il Palermo è fissata al 30 giugno 2019.

