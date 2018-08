Dopo gli arrivi di Puscas e Falletti e quello probabile di Clemenza, il Palermo pensa anche alle cessioni. Trattativa con l’Udinese per le cessioni di Jajalo e Nestorovski in Friuli. I rosanero – secondo quanto riporta Alfredo Pedullà – vorrebbero non meno di 7 milioni per il trasferimento dei due calciatori a titolo definitivo.

I friulani, invece, preferirebbero dei prestiti onerosi senza obbligo di riscatto. Contatti continui tra le due società per cercare di trovare una soluzione. Il macedone vuole andare via e l’Udinese sarebbe una destinazione gradita, mentre per il bosniaco non è stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto che scade nel 2019. Si prospettano, dunque, due cessioni importanti che andranno rimpiazzate negli ultimi giorni di mercato.

