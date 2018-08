Il mercato del Palermo subisce una netta accelerazione. Nelle ultime ore il direttore Rino Foschi ha praticamente chiuso l’accordo per l’arrivo di Luca Clemenza dalla Juventus, mentre proseguono i contatti con il Parma per la cessione di Andrea Rispoli.

Dopo l’arrivo di Cesar Falletti, sarà dunque Clemenza il nuovo rinforzo per l’attacco: il talento prodotto del vivaio della Juventus si trasferisce in Sicilia in prestito secco per un anno (la scorsa stagione giocò all’Ascoli), con i rosanero che hanno superato la concorrenza di Sassuolo, Parma e Verona. Da limare solo alcuni dettagli prima dell’ufficialità.

Ore calde anche per la cessione di Rispoli: dopo i colloqui con l’agente, che ha suggerito l’ipotesi di un ritorno a Parma dopo l’esperienza dell’esterno nell’anno del fallimento (2014-2015), vanno avanti anche le trattative tra il Palermo ed il club ducale che punta a rinforzarsi sulle corsie esterne.

