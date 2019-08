Mancano le ultime pedine per completare la rosa del Palermo. Il direttore sportivo Castagnini e l’amministratore delegato Sagramola stanno lavorando per consegnare a Rosario Pergolizzi la rosa per la Serie D.

L’obiettivo numero uno rimane il vice Ricciardo e c’è un solo nome sulla lista: Gianmario Comi. Il giocatore, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, starebbe valutando la proposta del Palermo, anche dal punto di vista economico.

La decisione dovrebbe arrivare in breve tempo, anche perché bisognerebbe procedere allo svincolo dalla Pro Vercelli prima della firma in rosanero. La dirigenza rosanero, poi, cerca un laterale difensivo da alternare a Masimiliano Doda. Si fa il nome di Davide Dama, classe 2001 e nato a Milazzo, con un passato nelle giovanili del Bologna e Messina.

L’altro profilo ricercato dalla coppia Sagramola-Castagnini è quello di un terzo portiere da affiancare a Pelagotti e Fallani. In questo caso, però, è molto concreta la possibilità che venga aggregato l’estremo difensore della Juniores, senza bisogno di andare a ricercare sul mercato. Le valutazioni sono in corso.

