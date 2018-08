Pawel Dawidowicz è pronto a ritornare al Palermo. Dopo la corte serrata dell’Hellas Verona, in pressing da settimane sul jolly polacco, il club rosanero ha effettuato il sorpasso decisivo ed è pronto a riaccoglierlo in Sicilia.

PALERMO, OFFERTA DEL CLUJ PER STRUNA

Come rivela TMW, l’operazione con il Benfica è vicina alla chiusura: la formula è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

PALERMO, PIACE ANGELLA PER LA DIFESA

Nella giornata di domani Dawidowicz potrebbe apporre la firma sul contratto che segnerà la sua seconda avventura in maglia rosanero. Il polacco, nella passata stagione in Serie B, ha collezionato 29 presenze sia come difensore che come centrocampista. Tedino ritrova il suo jolly.

LEGGI ANCHE:

PALERMO, ALLARME MANTO ERBOSO DEL “BARBERA”

GIAMMARVA: “GRAZIE AI TIFOSI PER L’ACCOGLIENZA”