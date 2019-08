L’Acr Messina…. “esagera” sul mercato. Sono infatti ben 8 in un colpo solo i giovani tesserati dal club messinese dopo aver superato il periodo di prova nel ritiro di Chianciano Terme in vista del campionato di Serie D.

Il comunicato: “Acr Messina comunica di avere definito il tesseramento dei calciatori Gabriele Alleruzzo, Giuseppe Bonasera, Angelo Cafarella, Nicolò Capilli, Paolo Lembo, Simone Lo Presti, Francesco Pio Orlando e Domenico Romeo.

Unico non messinese di nascita, Francesco Orlando, attaccante classe 2001 nato a Scafati, si è aggregato al Messina fin dal primo giorno di ritiro a Chianciano Terme. Cresciuto nella scuola calcio del Sant’Aniello, squadra di Gragnano, la giovane punta passa alla Sampdoria nel 2015. Tre le stagioni in blucerchiato, con le maglie di Under 15, 16 e 17 nazionali, per un totale di 66 gare disputate e 14 reti firmate. Nella passata stagione per l’attaccante campano 9 gol in 21 partite con la maglia della Berretti della Paganese, con cui ha giocato in prestito.

Sette, invece, gli atleti messinesi regolarmente tesserati dopo avere svolto l’intero periodo di preparazione con la squadra in Toscana. Cinque i calciatori provenienti dal Camaro: il classe 2001 Giuseppe Bonasera, duttile centrocampista che può operare sia da mezzala che da esterno, e i classe 2002 Gabriele Alleruzzo, portiere, Paolo Lembo e Simone Lo Presti, difensori, e Nicolò Capilli, centrocampista, tutti reduci dall’esperienza in fase nazionale con la maglia Juniores e dalla finale regionale raggiunta con l’Under 17 neroverde.

A loro si aggiungono l’esterno mancino Domenico Romeo, rientrato a Messina i primi giorni di agosto per curare un problema muscolare accusato in ritiro, e l’attaccante Angelo Cafarella, autore di una doppietta nel test contro la rappresentativa Toscana dello scorso 2 agosto, chiuso sul 6-1 in favore del Messina. Entrambi classe 2001, provengono dal Città di Messina”.

