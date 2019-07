Un nuovo under per l’Acr Messina. Il club peloritano in vista della prossima Serie D ha perfezionato l’acquisto di Domenico Strumbo, difensore nato a Chiaravalle, in provincia di Catanzaro, l’8 febbraio 2000. Strumbo sarà a disposizione del tecnico Michele Cazzarò e del suo staff sin dal giorno del raduno.

Il comunicato: “Strumbo è un centrale difensivo mancino in grado di giocare anche da terzino sinistro. Il difensore calabrese è un prodotto del settore giovanile del Catanzaro, con cui ha completato l’intera trafila tra scuola calcio, Esordienti, Giovanissimi e Allievi prima di diventare capitano della formazione Berretti, con cui gioca 36 gare tra il 2016 e il dicembre 2017, oltre a debuttare in prima squadra, in serie C. A metà della stagione 2017/2018 Strumbo passa al Roccella, dove gioca per un anno e mezzo, collezionando complessivamente 39 presenze nel girone I di serie D e 2 in Coppa Italia, segnando anche un gol.

Il difensore vanta inoltre una presenza ufficiale con la maglia della Nazionale italiana Under 17 di Lega Pro, nel 2-1 contro i pari età di San Marino del 10 febbraio 2017. In azzurro, Strumbo ha partecipato anche a vari tornei con la squadra guidata dal ct Daniele Arrigoni, tra cui la “Viareggio Cup”, la “Lazio Cup” e il Torneo giovanile “Cava dè Tirreni”.

