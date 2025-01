Messina, altro colpo per l’attacco: ufficiale l’arrivo di De Sena

Il Messina piazza un altro colpo: è ufficiale l’arrivo di Carmine De Sena. L’attaccante è stato acquistato dal Monopoli a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino a giugno 2026, cioè per un anno e mezzo.

Il ruolo principale di De Sena è centravanti ma può anche giocare come ala sinistra: in stagione ha trovato pochissimo spazio con il Monopoli, raggiungendo appena 3 presenze per un totale di 46′ giocati.

IL COMUNICATO

L’Acr Messina comunica l’ingaggio dell’attaccante Carmine De Sena. Il classe 91′ arriva a titolo definitivo dal Monopoli e si leghera’ al club biancoscudato fino al prossimo 30/06/2026. Benvenuto Carmine!