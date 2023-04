MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Messina e Gelbison sono le uniche due squadre nel girone C di Serie C a doversi giocare la salvezza, dato che sia Viterbese che Andria sono retrocesse. Le due gare dei playout – che il Messina giocherà con Raciti in panchina (nonostante le dimissioni presentate) – si disputeranno sabato 6 maggio e sabato 13 maggio.

Inizierà la Gelbison in casa, col Messina che avrà il vantaggio di giocare il ritorno in Sicilia. Attraverso un comunicato, sono stati rilasciati i dettagli per i tifosi peloritani:

La gara d’andata è stata programmata per sabato 6 maggio ad Agropoli con inizio alle ore 15. I biglietti per il settore ospiti riservati ai tifosi del Messina saranno 800 al costo di 12 + diritti di prevendita acquistabili attraverso il circuito postoriservato e nei punti vendita autorizzati. La gara di ritorno è prevista per sabato 13 maggio, con inizio alle ore 15. I prezzi dei biglietti saranno i seguenti:

Curva Sud

Biglietto intero € 10, più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-14 anni 5€, più diritti di prevendita

Ragazze e donne 5€, più diritti di prevendita

Over 65 8 €, più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 20, più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-14 anni € 10, più diritti di prevendita

Settore ospiti

Biglietto intero: 12 euro più diritti di prevendita

