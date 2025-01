Messina, ufficiale il ritorno in prestito di Dumbravanu

Il Messina si muove sul mercato: è ufficiale il ritorno di Daniel Dumbravanu. Il club peloritano ha comunicato l’arrivo del difensore in prestito con opzione per il riscatto dalla Lucchese.

Il moldavo ha giocato 14 partite nel 2024 con il club giallorosso, dopo la parentesi iniziale con la Lucchese ha optato per un ritorno in una piazza in cui si era trovato bene.

IL COMUNICATO

“L’Acr Messina comunica il ritorno in maglia biancoscudata di Daniel Dumbravanu. Il classe 01′ arriva in prestito fino al 30/06/2025 (con opzione di riscatto) dalla Lucchese. Il difensore ha già svolto i primi allenamenti dopo essere stato sottoposto a visite da parte dello staff medico”.