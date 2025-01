Trapani, ufficiale l’arrivo di Flavio Ciuferri. Arriva dal Giugliano

Continuano i movimenti del Trapani in sede di calciomercato: il club granata ha ufficializzato l’acquisto di Flavio Ciuferri, centrocampista classe 2004 in arrivo dal Giugliano.

Si tratta del secondo acquisto in pochi giorni dopo quello di Daka: inoltre i siciliani sono molto vicini alla firma con il difensore Erasmo Mulè.

IL COMUNICATO

La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Flavio Ciuferri. Centrocampista, classe 2004, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Roma. Da Gennaio 2023 il trasferimento al Giugliano in serie C. Nella stagione in corso con il club campano ha collezionato 20 presenze e 2 reti. Ciuferri arriva a Trapani a titolo definitivo. Il giocatore si è già aggregato al gruppo e ha scelto il 30 come numero di maglia.