Catania, Grella: “Pelligra rinnova il suo impegno. Pensiamo di avere una squadra forte”

Vincenzo Grella, vicepresidente e amministratore delegato del Catania, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione dopo le diverse difficoltà riscontrate dalla squadra e le critiche della piazza sulla gestione societaria.

“Per quanto riguarda l’impegno del presidente, da parte sua e del CDA, rinnoviamo totalmente il suo impegno progettuale a Catania – afferma – . Io metto la faccia tutti i giorni, ma sono qui per parlare per conto di Pelligra e del Consiglio. Abbiamo visto e letto dei commenti per le perdite economiche degli ultimi due anni, sono perdite da analizzare in due fasi”.

“Nel primo anno ci sono state tante spese che non erano previste inizialmente, lui ne è consapevole e non ne è stato sorpreso. Conosco le dinamiche del calcio, quando facciamo spese importanti bisogna assumersene la responsabilità. Un altro tema sempre presente è quello del centro sportivo: il presidente ha avviato due trattative per dei terreni, non escludendo il discorso Torre del Grifo. Abbiamo fatto valutazioni con esperti, per quanto riguarda il suo acquisto e la sua sistemazione, i costi sono molto importanti”, continua.





Sul calciomercato, dice: “Pensiamo di avere una squadra forte, che manca di alcuni elementi. Ho un buon feeling con il nostro d.s. Faggiano, spero che possa stare bene per la sua famiglia, più che per riaverlo al mio fianco. Pastore è un professionista di grande livello, ha avuto esperienze con un grande club, ha girato il mondo facendo scouting. È un grande lavoratore ma non ha un compito facile. Ogni giorno che passa è più difficile cedere i nostri esuberi, ma stiamo lavorando. Alcuni giocatori presi in estate non hanno reso come ci aspettavamo, speriamo di trovare una soluzione per usare il budget messo a disposizione dal presidente”.

