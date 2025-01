Palermo, l’ex rosanero Favo convoca Adriano Puccio in Nazionale Under 17

Nuova soddisfazione per il settore giovanile del Palermo. Massimiliano Favo, storico ex capitano rosanero e attuale commissario tecnico dell’Italia Under 17, ha deciso di convocare in Nazionale Adriano Puccio.

Puccio è un terzino sinistro classe 2008. Il giovane difensore quest’anno con la maglia del Palermo Under 17 ha collezionato 12 presenze tutte da titolare mettendo a referto anche un gol. Nonostante sia un terzino sinistro, Puccio quest’anno ha giocato sei partite da difensore centrale e due da mezzala di sinistra.

Il difensore sarà impegnato in una doppia amichevole contro la Spagna Under 17, in programma rispettivamente il 21 e il 23 gennaio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.





