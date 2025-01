Palermo, mercato in uscita: Buttaro piace al Trapani

Il Palermo lavora per trovare una destinazione a quei giocatori che fin qui hanno trovato poco spazio. Uno di questi è Alessio Buttaro, che in questa stagione ha disputato soltanto quattro partite, per un totale di 120 minuti.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Buttaro piace al Trapani. La trattativa sarebbe già in corso, il club del patron Antonini confida di chiudere nelle prossime ore. Il difensore rosanero potrebbe partire in prestito, ma eventualmente ai granata non mancano le possibilità economiche per acquistarlo a titolo definitivo.

Antonini sta facendo di tutto per rinforzare un organico che ha raggiunto risultati troppo altalenanti per le altissime aspettative della società. Buttaro sarebbe un gran rinforzo considerando che nell’unica stagione giocata in Serie C ha conquistato la promozione col Palermo, vincendo i playoff.





