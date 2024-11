Miccoli a Palermo, le scuse a Maria Falcone. Dieci minuti di colloquio: “Ho sbagliato”

Fabrizio Miccoli ha chiesto scusa a Maria Falcone per quelle frasi drammaticamente infelici nei confronti di Giovanni Falcone. “Fango”, lo aveva definito durante una conversazione con Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa, detto “U Scintilluni”, allora latitante.

Tanti anni dopo è arrivato il momento delle scuse ufficiali. Fabrizio Miccoli ha incontrato Maria Falcone nel pomeriggio di sabato alla Fondazione Falcone. Dieci minuti circa di colloquio molto riservato, di cui la Fondazione non ha fatto filtrare immagini, in cui Fabrizio è apparso molto contrito e sinceramente pentito per quelle espressioni che hanno macchiato gravemente i suoi splendidi anni di calciatore a Palermo, ammettendo di avere sbagliato.

Miccoli già più volte, negli ultimi anni, aveva chiesto un incontro personale e riservato, è stato fatto ieri (sabato 2 novembre,) in gran segreto, approfittando del fatto che l’ex calciatore ha deciso di tornare a Palermo per andare allo stadio a vedere la gara dei rosanero con il Cittadella.





Miccoli, amatissimo dalla tifoseria per le sue indiscutibili doti di calciatore e trascinatore, fu condannato in via definitiva a 3 anni e 3 mesi di reclusione con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Agli atti del processo erano confluite anche intercettazioni, fatte nel 2011, e in una di queste il bomber diceva: ”Vediamoci davanti all’albero di quel fango di Falcone”.

L’ex capitano rosanero aveva già chiesto scusa pubblicamente con una lettera dove diceva fra l’altro di sentirsi “lontano da quel mondo“. Miccoli ha scontato la pena, in parte in carcere e in parte con l’affidamento ai servizi sociali. Un gesto, quello dell’ex capitano, che sicuramente sarà molto apprezzato dai tifosi, molti dei quali pur riconoscendolo come miglior calciatore rosanero di tutti i tempi, lo avevano “cancellato” dal cuore per ragioni morali.

