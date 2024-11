Miccoli, il ritorno al “Barbera”: i tifosi del Palermo lo riabbracciano / VIDEO

Fabrizio Miccoli è a Palermo. L’ex capitano, miglior marcatore della storia rosanero, è allo stadio per assistere alla gara col Cittadella.

Miccoli mancava da Palermo dall’agosto del 2019, quando era sceso in campo (solo per pochi minuti) in occasione della partita delle leggende. L’ex capitano, che nella giornata di sabato ha incontrato Maria Falcone, è arrivato con largo anticipo allo stadio “Barbera”, verso le 13.30 circa.

Miccoli è stato accolto con cori e applausi dai tifosi presenti nel piazzale antistante allo stadio. Diversi e pieni d’affetto i messaggi dei tifosi rivolto all’ex giocatore: “Bentornato a casa Fabrizio”, “Finalmente”, fino ad arrivare al coro “C’è solo un capitano”. Miccoli seguirà la gara col Cittadella da uno skybox della tribuna centrale.





