Palermo, lo striscione dei tifosi per Miccoli: “Sei la storia” / FOTO

I tifosi della Curva Nord hanno dedicato un grande striscione a Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo presente al “Barbera” per la gara contro il Cittadella.

“Sei la storia che nessuno potrà mai cancellare. FM10“, questo il messaggio della Curva Nord. Esposta anche una gigantografia della maglia col numero 10 di Miccoli, correlata dallo striscione “eterno capitano”.

A ridosso del calcio d’inizio sono stati dedicati cori da parte di tutto lo stadio per Miccoli, che ha lasciato momentaneamente il suo posto all’interno dello skybox in tribuna per ricambiare il saluto.





