GdS – “Palermo, tre volte in casa in un mese: il ‘Barbera’ per volare”

“E’ arrivato il momento di far valere l’effetto Barbera, che quest’anno non si è ancora concretizzato nella sua massima espressione e che adesso potrebbe davvero far svoltare la stagione del Palermo in modo determinante”.

Questo l’incipit del Giornale di Sicilia che analizza il calendario rosanero del prossimo mese con la gara di oggi contro il Cittadella che aprirà un ciclo di tre appuntamenti casalinghi nelle prossime quattro partite.

Dopo i veneti toccherà al Frosinone in trasferta; poi, il ritorno in viale del Fante in due incontri sulla carta difficili: prima contro la Sampdoria, di seguito lo Spezia.





“Il Palermo di Dionisi adesso chiede a gran voce il sostegno del suo pubblico: l’effetto Barbera potrebbe finalmente essere decisivo ai fini del raggiungimento dell’obiettivo finale”, si legge.