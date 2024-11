Serie C Girone C, 13a giornata: prima il Trapani col Giugliano, poi il derby Catania – Messina

Nella 13a giornata del Girone C di Serie C l’Audace Cerignola tenta l’inseguimento al primo posto contro il Crotone undicesimo, forte di due successi consecutivi. Il Trapani del presidente Antonini, inibito per proteste, tenta di tornare alla vittoria in esterna col Giugliano. Alle 19.30 l’atteso derby tra Catania e Messina.

IL PROGRAMMA

Domenica 3 novembre 2024

Cerignola – Crotone: ore 15.00





Avellino – Taranto: ore 15.00

Giugliano – Trapani: ore 15.00

JuveU23 – Latina: ore 15.00

Catania – Messina: ore 19.30

Lunedì 4 novembre 2024

Sorrento – Casertana: ore 15.00

Altamura – Potenza: ore 20.30

Benevento – Turris: ore 20.30

Cavese – Foggia: ore 20.30

Monopoli – Picerno: ore 20.30