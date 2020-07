Milan – Parma 3 – 1 | 44′ p.t. Kurtic (P), 10′ s.t. Kessie (M), 14′ s.t. Romagnoli (M), 32′ s.t. Calhanoglu (M)

Continua la cavalcata del Milan di Stefano Pioli, che batte in rimonta il Parma, confermando il grandissimo periodo di forma. D’altro canto gli ospiti, confermano il pessimo score: cinque sconfitte nelle ultime sei partite per gli uomini di D’Aversa.







Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6, Conti 5.5 (dal 1′ s.t. Calabria 6), Kjaer 6.5, Romagnoli 7, Hernandez 6.5 (dal 36′ s.t. Laxalt s.v.); Kessié 8, Biglia 6 (dal 11′ s.t. Bennacer 6); Bonaventura 6.5, Calhanoglu 7.5 (dal 36′ s.t. Krunic s.v.), Leao 5 (dal 16′ s.t. Rebic 6); Ibrahimovic 6.

Parma (4-3-3): Sepe 6; Darmian 6, Iacoponi 6, Bruno Alves 6 (dal 1′ s.t. Dermacu 6), Gagliolo 6; Grassi 5.5 (dal 18′ s.t. Hernani 6), Brugman 6 (dal 18′ s.t. Inglese 6), Kurtic 7; Kulusevski 6, Cornelius s.v. (dal 14′ p.t. Karamoh 5, a sua volta sostituito da Caprari al 36′ s.t.), Gervinho 5.

I MIGLIORI

Kessie: sicuramente la sua migliore partita della stagione. Il gol è la fotografia della sua prestazione, sassata di potenza e precisione, caratteristiche che mette anche in campo per tutti i 90′.

Kurtic: festeggia le 250 presenze in Serie A con una grande prestazione e con il gol. Purtroppo i suoi sforzi non bastano, dato che il Milan si dimostra migliore del Parma in tutti i reparti.

I PEGGIORI

Leao: unico dei suoi sotto la sufficienza. Pioli gli da una chance dal primo minuto e la spreca malamente. Di tutt’altro impatto quando entra a partita in corso.

Gervinho: una delle motivazioni per la quale il Parma aveva fatto un grande inizio di stagione era legata alle sue prestazioni e ai suoi incredibili scatti di velocità. Da ormai molte partite non si vede quel calciatore, oggi praticamente nullo.