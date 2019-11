L’accoglienza di Dario Mirri alla Nazionale. Il presidente del Palermo è intervenuto al convegno sulla comunicazione organizzato da Odg Sicilia e (oltre a stigmatizzare la rissa di Palmi) ha dato il proprio benvenuto agli azzurri: “Spero di vederli spesso al Barbera, avervi qui per noi è motivo di orgoglio e felicità perché la Nazionale è gioia”.

RISSA A PALMI, MIRRI: “MI SONO VERGOGNATO”

E aggiunge: “Palermo sarà sempre accogliente, lo è sempre stata. Dobbiamo accogliere tutti i calciatori sia italiani che non, non capisco la differenza. La federazione ha dato possibilità di vedere la Nazionale a Palermo nonostante non abbia calciatori rosanero. Questa città ha bisogno di essere trascinata e di entusiasmo. E noi accogliamo la federazione e la Nazionale a braccia aperte”.

Mirri nel corso del suo intervento parla anche del suo progetto e dell’idea di polisportiva “virtuale” da sottoporre alle realtà sportive palermitane: “Ovviamente è un’idea di marketing, non lo nego, ma sarebbe anche un bel progetto di comunicazione. Lo sport che non è il calcio soffre in termini di visibilità e di bilanci. Sarebbe bello poter condividere i colori che rappresentano la città, i colori rosanero: può dare risorse maggiori a tutte le società partecipanti”.

