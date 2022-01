MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giacomo Vianello, ex stopper del Palermo per diverse stagioni a metà degli anni ’70 – oltre che ex giocatore di Ternana, Napoli e Atalanta -. Vianello (nella foto, a sinistra, accanto al difensore Aldo Cerantola) si è spento a 74 anni dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia.

Originario del Veneto (nato a Treporti nel 1947), Vianello divenne un punto di riferimento del Palermo di Barbera e militò nelle squadre allenate da Viciani, De Grandi, De Bellis e Veneranda. Una delle sue caratteristiche più iconiche era la lunghissima rimessa con le mani (inusuale per l’epoca) oltre alla leadership sul campo. E il legame con Viciani va anche oltre il Palermo visto che alla Ternana vinsero il campionato di Serie C 1967/68.

Tra i messaggi di cordoglio per Vianello anche quello di Franco Liguori, ex allenatore del Palermo, che ne ha ricordato la forza e la vitalità anche nel momento più difficile: “Il mio amico fraterno Giacomo Vianello ha lasciato questo mondo. Ha lottato per giorni e giorni. Giorgia, la figlia che gli é stata vicina giorno e notte mi diceva che il guerriero non voleva andarsene. Compagni di squadra prima e avversari poi ma amici fraterni sempre. Ciao Giacomino amico mio, ora sei andato a trovare i tuoi compagni di mille avventure. Quante cose avrete da raccontare e ricordare. Che la terra ti sia lieve”.

Ad unirsi al cordoglio anche il club rosanero, con una nota diramata dal Palermo FC: “Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia rosanero piangono la scomparsa di Giacomo Vianello, storico stopper rosanero dal 1974 al 1977. Un leader in campo, per sempre nella storia del nostro club”.

