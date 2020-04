Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, è stato intervistato per huffingtonpost.it e ha parlato della “fase 2” sull’Isola, “bocciando” le linee indicate dal Governo nazionale.

“Laddove i numeri sono incoraggianti si possono adottare misure diverse – afferma – . Noi vorremmo riaprire a seconda delle specifiche esigenze di ogni territorio, tenendo conto del dato epidemiologico. I numeri sono dalla nostra parte e premiano la linea della fermezza e del rigore nella gestione di questa tormentata emergenza”.







Musumeci approfondisce la questione: “Il Dpcm va modificato. Punto. Capisco e capiamo la preoccupazione di un calo di tensione. È chiaro che nessuno vuole sbracarsi nella riapertura e vanificare lo sforzo fatto. A maggior ragione noi in Sicilia che, grazie a un ottimo gioco di squadra, abbiamo avuto il miglior risultato. Fatta questa premessa, adottando misure di sicurezza e con la necessaria vigilanza delle forze dell’ordine possiamo ridare un po’ di respiro alle imprese. A meno che il Governo non decida di far tenere abbassate le saracinesche e compensare direttamente il mancato reddito”.

Il presidente parla anche dell’episodio successo all’ARS, con il pesante sfogo verso il deputato Sammartino: “Sono incompatibile con un certo modo di fare politica. Voi sapete che la Sicilia è l’unica regione d’Italia ad avere mantenuto il voto segreto in Parlamento? Dico l’unica, perché altrove quel tipo di voto è riservato solo a determinati casi. Ebbene, io non ci sto!“.

