Nazionale, l’Italia U17 di Massimiliano Favo vince 0 – 7 in Norvegia

L’Italia U17 di Massimiliano Favo vola nel girone di qualificazione agli Europei U17 in programma nel 2025: cammino più che netto dei ragazzi guidati dall’ex calciatore del Palermo, che alla terza giornata hanno vinto 0 – 7 in Norvegia.

Scorpacciata di gol per gli azzurrini: in rete Campanello (tripletta), Blini, Inacio, Wiafe e Antonio. Ma non è la prima volta in questo girone che l’Italia vince nettamente, dato che le prime due partite contro San Marino e Galles sono finite rispettivamente 5 – 0 e 4 – 0.

Una continuità invidiabile a quanto di buono fatto a giugno 2024, quando gli azzurrini guidati da Favo hanno vinto l’Europeo U17 in finale contro il Portogallo con un netto 3 – 0.