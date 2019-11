Andrea Belotti e Salvatore Sirigu potrebbero giocare dal primo minuto la sfida che la Nazionale giocherà a Palermo contro l’Armenia. Entrambi hanno indossato la maglia rosanero e hanno lasciato ottimi ricordi.

Roberto Mancini dovrebbe alternare Ciro Immobile e Belotti nelle due gare che l’Italia affronterà. L’attaccante della Lazio dovrebbe giocare contro la Bosnia, mentre il capitano del Torino potrebbe essere utilizzato al “Barbera“, stadio che conosce bene e dove ha segnato tanti gol.

Per Sirigu, invece, sarebbe normale turnazione con Donnarumma. Un giusto premio per il portiere sardo, che sta disputando l’ennesima stagione strepitosa.

Sia per Belotti che per Sirigu sarà una grande emozione quella di tornare a Palermo. L’attaccante ha trovato moglie e una squadra dove ha iniziato a segnare con regolarità, torna spesso in città ed è molto affezionato al popolo rosanero. Il portiere, invece, ha vissuto da protagonista uno dei periodi più belli della storia del Palermo, per poi spiccare il volo al Psg.

