Nazionale, verso Italia – Francia: Deschamps non convoca Mbappé

Ancora un turno di campionato e ci sarà la pausa delle Nazionali: l’Italia dovrà difendere il primo posto nel girone B di Nations League negli impegni contro Belgio e Francia.

A 10 giorni dall’incontro con i francesi c’è una notizia che ha del clamoroso: Didier Deschamps ha deciso di non convocare Kylian Mbappé, fuoriclasse che sta avendo più di qualche difficoltà con il Real Madrid.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese “Le Parisien”, Mbappé non ha richiesto di rimanere a Madrid, tutt’altro: l’attaccante aveva dato la disponibilità ma il ct ex Juventus ha deciso di non chiamarlo.