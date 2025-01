Novellino: ““Pohjanpalo è il più amato, rimanderei la sua cessione. Su Candela-Diakité…”

“Pohjanpalo è il più amato, quello che fin adesso ha dato di più al Venezia. Non capisco come il Venezia possa cederlo a stagione in corso”. Queste le parole a TuttoMercatoWeb di Walter Novellino.

Il tecnico si è espresso sui recenti movimenti di mercato tra Palermo e Venezia. “Shomurodov non è male. Ma Pohjanpalo sarebbe una grossa perdita. Rimanderei la sua cessione all’estate – ha detto -“.

“Candela-Diakité? Sono due calciatori diversi. Magari Diakité potrebbe dare una sterzata al Venezia, darebbe una mano”, conlude Novellino.