Reggiana, Sersanti: “Gara perfetta e senza rischi”. Lucchesi: “Vittoria importantissima”

“La classifica era corta e serviva una prestazione di grande livello contro un avversario fortissimo e che stava bene“. Questa l’opinione di Sersanti dopo la gara contro il Palermo. Il centrocampista granata ha analizzato la vittoria e l’avversario.

“Il Palermo veniva da due vittorie e abbiamo fatto una partita praticamente perfetta, Non ci è mancato nulla tra cattiveria e grinta, anche tecnicamente. Una grande domenica. Siamo stati abbastanza in controllo, non abbiamo rischiato più di tanto”.

Sul match si è espresso anche il difensore Lucchesi. “Vittoria importantissima, ci tenevamo mlto a vincere davanti ai nostri tifosi. Segnare a Sirigu? L’emozione è tanta a prescindere, poi a un portiere così forte è ancora più bello. La partita è stata molto fisica”, ha detto.