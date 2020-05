“Un anno sull’ottovolante”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre l’articolo che racconta in breve l’ultima partita del vecchio Palermo, contro il Cittadella, giocata un anno fa (l’11 maggio 2019) davanti a 28 mila persone; tra residue speranze di promozione e l’inizio della parentesi Arkus Network, culminata con la mancata iscrizione

Un racconto tra passato, presente e futuro, quello di Benedetto Giardina, visto che ora l’attesa è per il ritorno tra i professionisti: “Un cerchio che si chiude, o meglio che sta per chiudersi. Domani sarà passato un anno dall’ultima partita tra i professionisti e un anno dopo è pronto a tornare tra i pro”.







L’ufficialità la darà il Consiglio Federale valutando le varie proposte, ma la LND è stata chiara: le 9 capoliste vanno premiate con la promozione in caso di mancata ripresa. E il Palermo, dopo i mesi della ripartenza, programma già il futuro, con Sagramola e Castagnini a lavoro per costruire la squadra della prossima stagione.

E sempre in ottica futura, in taglio basso si torna a parlare anche della questione del progetto del centro sportivo: per il quotidiano si è aperta una “corsa a tre” tra le località di Carini, Monreale e Torretta. Ma quest’ultima (anche per il quotidiano) sarebbe ad oggi l’ipotesi “maggiormente accreditata”.

