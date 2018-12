La festa è all’Euganeo. Nel giorno dell’Immacolata tutto è pronto per rinsaldare lo storico gemellaggio tra i tifosi del Padova e del Palermo, quest’ultimi attesi in massa nel settore ospiti dell’impianto patavino.

La vendita dei biglietti per il settore ospiti si è conclusa nella serata di venerdì e il dato complessivo è eloquente: i tifosi rosanero presenti all’Euganeo (in arrivo dalla Sicilia ma presumibilmente anche dal Nord Italia) saranno circa 500, su un totale di circa 8000 spettatori nel resto dello stadio.

Una giornata speciale in cui entrambe le squadre celebreranno il gemellaggio che dura da 35 anni: i veneti scenderanno in campo con una maglia celebrativa a tinte rosanero, mentre i siciliani porteranno sul braccio una patch con scritto “Padova1983Palermo” (la stessa scritta – in ordine inverso – presente sul colletto della maglia del Padova).

