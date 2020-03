15 marzo 2014. In campo al ‘Barbera’ scendono il Palermo e il Brescia. I rosa, allenati da Beppe Iachini in avanti hanno la coppia argentina Vazquez – Dybala. Non fu la prima volta che i due vennero schierati insieme, ma fu la prima volta che entrambi segnarono nella stessa partita, facendo nascere un terribile duo d’attacco.

In quella Serie B il Palermo dominava anche grazie al ‘Mudo’ e alla ‘Joya’, che in quella partita, come riporta ‘Il Giornale di Sicilia’, fecero un gol l’uno, cosa che non sono più riusciti a replicare nel loro periodo insieme in Sicilia. Segnò prima Vazquez con un colpo di testa, con assist di Dybala. Poi Dybala, con assist di Vazquez.







