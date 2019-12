Un altro piccolo disastro, come contro il Savoia. L’Acireale passa al Barbera con grande merito, giocando meglio e con molta più benzina nel motore. E siccome il Savoia vince nel finale adesso il vantaggio si riduce a 5 punti, sempre abbondante ma non più sicuro. L’Acireale ha dato lezione di calcio, il Palermo è sempre stato in confusione e solo a sprazzi ha dato segni di vitalità. Mettiamoci pure il grave infortunio di Santana e la frittata è completa. Si apre una settimana di riflessioni che deve portare un po’ di chiarezza.

PALERMO (4-3-1-2): Pelagotti 5,5; Doda 5, Accardi 4, Lancini 4, Vaccaro 5,5 (dal 30′ s.t. Lucera s.v.); Langella 6 (10′ s.t. Kraja 6,5), Martin 5, Martinelli 5,5 (dal 41′ s.t. Peretti s.v.); Ambro 5 (dal 10′ s.t. Ficarrotta 5,5); Santana s.v. (dal 22′ p.t. Ricciardo 6,5), Felici 7.

ACIREALE (3-5-2): Pitarresi 6,5; Silvestri 6,5, Sicignano 6,5 (dal 22′ s.t. Raucci), Orlando 6,5; Cannino 7, Arena 6,5 (dal 17 s.t. Barbagallo 6), Ba 7,5, Savanarola 7, Mauceri 6,5 (dal 37′ s.t. Mansueto s.v.); Rizzo 7 (dal 45′ s.t. Piazza s.v.), De Felice 7 (dal 30′ s.t. Ouattara 7).

Pelagotti 5,5: Non ha responsabilità oggettive sui gol dell’Acireale ma dà l’impressione che avrebbe potuto fare di più.

Doda 5: Gara anonima, quasi svogliata. Dovrebbe dare una grossa mano sulla fascia, soprattutto dopo lo svantaggio, ma non è la sua giornata.

Accardi 4: Sul gol che “spacca” la partita, quello di De Felice, Accardi è notevolmente in ritardo nella chiusura: errore grave che condiziona la gara. Grave errore anche sul gol dell’1 a 3 che chiude la gara. Soffre per 90′ anche perchè l’Acireale non dà troppi punti di riferimento.

Lancini 4: Nervoso, non è ancora il centrale di sicurezza che il Palermo vorrebbe. La difesa stavolta balla e lui non trova rimedi. In più porta a casa un’ammonizione per proteste di cui non c’era alcun bisogno per poi “raddoppiarla” pochi minuti dopo: totale, espulsione e Palermo in 10.

Vaccaro 5,5: L’Acireale si rende pericoloso nella sua fascia, segno che Vaccaro è piuttosto vulnerabile in chiave difensiva. Recupera qualcosa in fase di spinta, riuscendo a mettere in mezzo due palle molto pericolose.

(dal 30′ s.t. Lucera) s.v.: La foga di fare tutto e subito lo porta a sbagliare quasi tutto. Ma un quarto d’ora è troppo poco per un giudizio obiettivo.

Langella 6: Gioca tantissimi palloni (non tutti bene), ne recupera tanti altri. È una partita di ottima quantità e di discreta qualità. Prova anche la conclusione in porta senza troppa fortuna.

(dal 10′ s.t. Kraja) 6,5: Entra, passano 30 secondi e segna il gol che riapre la partita. Già questo basta per scollinare la sufficienza. Ha qualità in fase offensiva e questa non è una novità.

Martin 5: Partita di ordinaria amministrazione. Misurato nella distribuzione del gioco, spesso avulso dal gioco perchè guardato a vista da uno degli attaccanti avversari.

Martinelli 5,5: Fa legna a centrocampo, contribuisce a formare la catena di sinistra che tutto sommato funziona in modo dignitoso. Ma non è certo la sua gara migliore.

Ambro 5: Deludente prestazione: non trova la posizione giusta, non riesce a incidere sulla gara e non contribuisce neanche a fare “densità” a centrocampo.

(dal 10′ s.t. Ficarrotta) 5,5: Rientra dopo tre turni di squalifica. Il suo ingresso coincide con l’immediato gol della speranza ma lui nella gara non entra quasi mai. Mezzo punto in più per l’assist nel recupero a Ricciardo.

Santana s.v.: Tutti gli auguri di questo mondo. Si fa male dopo un primo quarto d’ora giocato con voglia, l’infortunio purtroppo sembra molto serio anche se le reali conseguenze le conosceremo dopo almeno 36 ore. Ma il 2019 sembra già finito.

(dal 22′ p.t. Ricciardo) 6 : La sua presenza dà indubbiamente peso all’azione offensiva del Palermo. Non sembra in grande forma né particolarmente allegro ma le conclusioni in porta le fa: almeno due volte è bravo il portiere avversario, segna l’1 a 1 ma il guardalinee lo annulla per fuorigioco. Nel finale sbaglia un gol fatto ma la gara è già compromessa.

Felici 7: Nel primo tempo è l’unico rosanero che fa la differenza in fase offensiva: gioca molti palloni, salta l’uomo, sfiora il gol con una gran giocata. Con Ricciardo dentro l’area può anche fare l’uomo assist: serve a Kraja la palla dell’1 a 2 che riapre la partita. Campionario di belle giocate, per di più effettuate ad alta velocità.

