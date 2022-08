MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

20′ p.t. – Fase di gara nella quale il Palermo gestisce il pallone in attesa del varco giusto per far male all’Ascoli.

16′ p.t. – Ottima chiusura di Nedelcearu su Lungoyi. Il centrale rumeno sta giocando al meglio nonostante si trovi per la prima volta nel centrosinistra.

14′ p.t. – Anche il Palermo pressa molto alto l’Ascoli. I rosanero stanno prendendo controllo dell’incontro.

12′ p.t. – Palermo in avanti. Contatto in area Elia-Falasco al termine di una bella azione di Valente. L’arbitro lascia correre.

10′ p.t. – Pressing molto aggressivo degli uomini di Bucchi quando il Palermo prova a costruire con un giro palla da dietro, ma i rosa riescono a uscirne con qualità.

8′ p.t. – Palermo in avanti, ma l’Ascoli è pericoloso in ripartenza. I rosa hanno tentato uno schema su punizione sventato dagli ospiti, che poi si sono lanciati in avanti.

5′ p.t. – Clamorosa occasione per l’Ascoli: Falasco batte da calcio d’angolo con una traiettoria sfiorata da Botteghin che inganna Pigliacelli e colpisce il palo.

2′ p.t. – Palermo in avanti. Già tre i calci d’angolo battuti dai rosanero in pochissimi minuti: nell’ultimo un contatto sospetto in area che dopo un breve check del Var viene glissato dall’arbitro.

ORE 20.48 – INIZIA LA PARITTA. Il Palermo attacca da destra verso sinistra con maglia rosa e pantaloncini neri. Ascoli in completo bianconero.

ORE 20.31 – Le squadre rientrano negli spogliatoi. Fra poco più di 10 minuti il calcio d’inizio di Palermo – Ascoli.

ORE 20.08 – Squadre in campo per il riscaldamento.

Il Palermo di Corini affronta l’Ascoli al Barbera per la terza giornata di campionato. Calcio d’inizio ore 20.45: segui la diretta testuale su Stadionews.it.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 20.45)

PALERMO (4-2-3-1): 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 79 Lancini, 18 Nedelcearu, 6 Crivello; 14 Broh, 21 Damiani; 77 Elia, 7 Floriano (cap.), 30 Valente; 9 Brunori.

A disposizione: 1 Grotta,12 Massolo, 2 Pierozzi, 5 Somma, 8 Segre, 10 Di Mariano, 16 Stulac, 23 Doda, 27 Soleri, 39 Stoppa, 48 Bettella, 54 Peretti.

Allenatore: Corini.

ASCOLI (4-3-3): 1 Leali; 20 Donati, 33 Botteghin, 55 Bellusci, 54 Falasco; 18 Collocolo, 77 Buchel (cap.), 8 Caligara; 7 Lungoyi, 15 Gondo, 26 Bidaoui.

A disposizione: 13 Guarna, 2 Salvi, 4 Simic, 5 Quaranta, 9 Dionisi, 10 Ciciretti, , 21 Giordano, 23 Falzerano, 27 Eramo, 30 Saric, 32 Giovane, 99 Fontana.

Allenatore: Bucchi.

Arbitro: Minelli (Varese).

Assistenti: Bottegoni (Terni) – Miniutti (Maniago).

Quarto Ufficiale: Catanoso (Reggio Calabria).

VAR: Rapuano (Rimini).

AVAR: Marchi (Bologna).

LEGGI ANCHE

SERIE B, PROGRAMMA E RISULTATI DELLA 3a GIORNATA

PALERMO – ASCOLI: I PRECEDENTI