Tutti (sempre) pazzi per Brunori. Nel giorno della sua conferenza stampa nell’ambito del ritiro estivo, il bomber del Palermo è protagonista anche di un bagno di folla tutto per lui nel piazzale dello stadio Renzo “Barbera”, dove in serata è svolta una sessione foto ed autografi.

Brunori – protagonista anche di un simpatico video social per annunciare l’evento – si è concesso a oltre 250 caldissimi tifosi di tutte le età tra firme e selfie, oltre a distribuire cartoline personalizzate e gadget ai presenti. Dopo la promozione in Serie B (e un ritorno in Sicilia atteso per settimane), il popolo rosanero conferma ancora una volta il proprio affetto per uno dei grandi trascinatori della promozione.

