Adesso è ufficiale: Norbert Balogh è un nuovo giocatore dell’APOEL Nicosia. L’attaccante ungherese lascia così la Sicilia e vola in terra cipriota con la formula del prestito della durata di un anno.

A dare la notizia ci pensa la stessa società cipriota attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale: “Annunciamo che abbiamo raggiunto un accordo con il Palermo Calcio per il prestito di un anno di Norbert Balogh – si legge – . Il calciatore è atteso questa serà in città e svolgerà domani le visite mediche”.

Ενημερώνουμε ότι μετά από καταρχήν συμφωνία μονοετούς δανεισμού του Norbert Balogh με την I.S. Citta di Palermo, o ποδοσφαιριστής φθάνει απόψε στην Κύπρο και θα περάσει αύριο από ιατρικές εξετάσεις. — APOEL FC (@apoelfcofficial) 20 agosto 2018

Balogh è arrivato al Palermo nel gennaio 2016. La punta classe ’96, in rosanero, ha collezionato 26 presenze (20 in Serie A, 4 in Coppa Italia e 2 in Serie B) e zero gol segnati.

