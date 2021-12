MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il governo non fa sconti neanche al calcio professionistico: in tutti i campi d’Italia la capienza degli stadi sarà ridotta al 50%. Sarà anche il caso del Renzo Barbera di Palermo, che, come riporta Il Giornale di Sicilia, potrà ospitare un massimo di 16 mila tifosi.

La società rosanero in tempi di restrizioni ha spesso optato per chiudere gli anelli superiori di Curva Sud e tribuna Monte Pellegrino, vista anche la scarsa affluenza allo stadio: in questo caso la capienza passerebbe a poco più di 12 mila posti a sedere.

Il Palermo spiegherà comunque la situazione quando verranno aperti alla vendita i biglietti per il derby contro il Messina, che sarà aperto anche ai tifosi ospiti, residenti a Messina e facenti parte di un programma di fidelizzazione del club.

