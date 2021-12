MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo si gode Alessio Buttaro, classe 2002 arrivato dalla Primavera della Roma, diventato ormai da alcuni mesi titolare fisso della formazione rosanero. Il difensore centrale, una volta presa la titolarità non l’ha più lasciata, saltando partite solamente a causa di due espulsioni.

Come riporta Il Giornale di Sicilia, con Buttaro fuori dal campo il Palermo ha preso 9 dei 16 gol subiti in campionato. Quello di Buttaro è un colpo targato dalla coppia Castagnini-Filippi, che hanno messo gli occhi sul calciatore ai playoff scudetto della scorsa stagione.

Quella di Buttaro può rivelarsi un’operazione fruttuosa per i rosanero: il centrale romano ha un contratto fino al 2025 con il Palermo. Se il ragazzo continuerà a giocare in questo modo, potrebbe presto trasformarsi in un “tesoretto” per i rosa.

