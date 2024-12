Palermo – Bari, info biglietti: continua la promozione natalizia

Il Palermo comunica le info utili per i biglietti relativi alla gara contro il Bari: nel comunicato sono presenti i prezzi e le date della vendita. Il club rosanero ricorda la presenza della promozione natalizia per gli abbonati, che potranno acquistare un biglietto a prezzo scontato.

Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Bari, valevole per la 19ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025 e in programma giovedì 26 dicembre alle ore 18.00.

Per celebrare il Natale è attiva la speciale tariffa “PROMO XMAS”: gli abbonati possono acquistare un biglietto scontato, da cedere a terzi, in un settore a scelta. La promozione è estesa anche a chi ha acquistato un biglietto per la partita Palermo-Catanzaro.





Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino all’inizio dell’evento o fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– sito Vivaticket;

– punti vendita Vivaticket presenti nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale;

– punto vendita Vivaticket presso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”.

DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** PROMO UNIPA**** PROMO XMAS ***** Centralissima 98 € 75 € 75 € – – – Tribuna Centrale 69 € 52 € 52 € – – 45 € Tribuna Laterale 45 € 36 € 36€ – – 30 € Gradinata Inferiore 32 € 27 € 27 € – 23 € 21 € Gradinata Superiore 27 € 21 € 21 € 13 € 19 € 18 € Curve 21 € 16 € 16 € – 15 € 14 €

– Riduzione non disponibile

* nati entro il 31/12/1959

** nati dal 01/01/2008

*** nati dal 01/01/2011 – acquistabile solo contestualmente ad 1 biglietto tariffa intero

**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’info point stadio Renzo Barbera (MAR-VEN 10.00-13.00 / 15.00-17.00)

***** tariffa riservata agli abbonati per l’acquisto di un biglietto tramite l’utilizzo del proprio codice coupon

COME RISCATTARE LA TARIFFA PROMO XMAS

Possessori di abbonamento acquistato presso i punti vendita (tessera tradizionale): il codice coupon è il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 cifre presente sulla tessera alla voce “Sig. Fiscale”);

Possessori di abbonamento acquistato online (documento digitale): il codice coupon è il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 cifre presente sul documento digitale alla voce “S.F.”);

Possessori di abbonamento caricato su fidelity card: il codice coupon è il numero della fidelity card Siamo Aquile (codice numerico di 12 cifre che inizia con “106”);

Possessori di un biglietto per Palermo-Catanzaro acquistato presso i punti vendita: il codice coupon è il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 cifre presente sul biglietto alla voce “Sig. Fiscale”);

Possessori di un biglietto per Palermo-Catanzaro acquistato online: il codice coupon è il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 cifre presente sul documento digitale alla voce “S.F.”);

Possessori di un biglietto per Palermo-Catanzaro caricato su fidelity card: il codice coupon è il numero della fidelity card Siamo Aquile (codice numerico di 12 cifre che inizia con “106”).

INFO SETTORE OSPITI

In attesa di indicazioni da parte delle autorità di P.S. competenti.

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI Intero: cedibile a tutti;

cedibile a tutti; Ridotto donna: cedibile solo a donna;

cedibile solo a donna; Ridotto over 65: cedibile solo ad over 65 nati entro il 31/12/1959;

cedibile solo ad over 65 nati entro il 31/12/1959; Ridotto under 16: non cedibile;

non cedibile; Ridotto under 14: non cedibile;

non cedibile; Promo università: non cedibile.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

essere muniti di tessera fisica per gli abbonamenti sottoscritti presso punti vendita;

presentare documento digitale di abbonamento per abbonamenti sottoscritti online;

essere muniti di fidelity card in originale per abbonamenti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.

Si raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.